Bergamo, 16 mar – Così tanti morti, così tante bare, che non si sa più dove metterle. Se per caso qualcuno si sta ancora interrogando sulla necessità di stare a casa, il video girato nella Chiesa di Ognissanti, all’interno del cimitero monumentale di Bergamo, dovrebbe fugare ogni dubbio. Decine e decine di bare, allineate con cura, una fila infinita di feretri che ghiaccia il sangue, in attesa di un funerale e di una benedizione frettolosa, un numero così grande di morti che i forni crematori non riescono a smaltire, sebbene funzionanti a ciclo continuo. Nella camera ardente del Comune di Bergamo non c’è più posto da giorni. E l’età media dei pazienti gravi si sta abbassando.

Erano settanta solo nella giornata di ieri. «Stiamo facendo il possibile, abbiamo chiesto aiuto anche ad altre regioni trovando collaborazione – spiega il sindaco Giorgio Gori –. Il sistema è sollecitato come mai negli ultimi 50 anni. Sabato è stata una giornata molto difficile. Ci siamo dati da fare per trovare una soluzione contattando, anche attraverso le forze dell’ordine, forni crematori fuori provincia per sgravare quello del cimitero monumentale».

Un’ordinanza ha chiuso i cimiteri cittadini alle visite; non solo il Monumentale, ma anche Grumello al Piano e Colognola. Era infatti troppo alto il numero dei parenti che arrivavano a dare l’ultimo saluto ai propri cari. Troppo alto il rischio di assembramenti e di ulteriore contagio. Con un infetto ogni 324 abitanti (un dato approssimativo, dal momento che i tamponi vengono ormai fatti solo a chi manifesta sintomi gravi – la proporzione potrebbe essere molto più alta) ogni bergamasco conta almeno un malato di Covid tra i famigliari o le proprie conoscenze. In Lombardia ieri contagiati sono saliti a 13.272, in crescita di 1.587. I ricoverati in ospedale sono. Sono La provincia di Bergamo rimane quella più colpita dall’emergenza coronavirus in Lombardia, con 3.416 casi positivi, 552 in più rispetto a sabato.

Cristina Gauri