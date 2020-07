Roma, 23 lug – Il governatore della Campania De Luca, lo sceriffo del coronavirus che in questi mesi ci ha deliziato – si fa per dire – con le sue reprimende sopra le righe contro runner e movida ne ha sparate tante grosse, ma questa poteva davvero evitarsela. «Quando noi chiudevamo, altrove si facevano iniziative pubbliche: Milano non si ferma, Bergamo non si ferma, Brescia non si ferma. Poi si sono fermati a contare migliaia di morti». Così è intervenuto ieri durante una visita all’ospedale di Sapri, tornando a parlare delle differenze di strategia adottate rispetto alla Lombardia.

«Solo in provincia di Bergamo hanno avuto duemila morti nelle residenze per anziani – ha continuato – In tutta la Campania sono stati 14. Se Codogno fosse stata in Campania non avremmo potuto aprire la bocca per altri 200 anni. A Milano discutono ancora se la zona rossa doveva farla il governo o la Regione, noi intanto abbiamo chiuso e abbiamo salvato la vita di centinaia di persone. In Campania abbiamo ospedali di assoluta eccellenza, non c’è bisogno di andare a Milano, Bologna, Verona o Pavia».

Neanche una settimana il deputato bergamasco leghista Daniele Belotti aveva annunciato querela nei confronti di De Luca, in seguito ad alcune dichiarazioni rilasciate dal governatore campano a Bruno Vespa: «Da bergamasco – afferma Belotti – non posso accettare l’ennesima squallida strumentalizzazione a fini politici sui nostri morti. Stavolta la frase, gravissima, arriva dal governatore della Campania De Luca che in un’intervista con Bruno Vespa ha dichiarato che ‘in Lombardia c’erano i morti per strada, non in ospedale’».

C’è un confine preciso tra l’attenzione per l’emergenza sanitaria e l’arroganza gratuita che sfocia nell’offesa a decine di migliaia di morti, solo per ostentare la propria strategia di contenimento dell’epidemia. Sappiamo dagli ormai numerosi precedenti che il governatore campano non è nuovo all’esibizione di autocompiacimento autoreferenziale – anche a fini di consolidamento elettorale – ma in questo caso, al di là della totale di mancanza di rispetto nei confronti dei lutti – su cui De Luca passa sopra come un rullo compressore – si tace sulla non secondaria considerazione per cui moltissimi campani da sempre si recano negli ospedali lombardi per ricevere cure mediche d’avanguardia. Insomma: anche e soprattutto questa volta De Luca ha sprecato una ghiotta occasione per starsene zitto.

Cristina Gauri