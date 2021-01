Palermo, 22 gen – Non ce l’ha fatta la bimba palermitana finita in rianimazione per aver partecipato ad una folle sfida su TikTok, il blackout challenge. La piccola Antonella, di dieci anni, era arrivata in arresto cardiocircolatorio all’Ospedale dei Bambini di Palermo dopo essersi volontariamente strangolata con una cintura.

Il blackout challenge, la sfida idiota che si sta diffondendo tra i giovani sul social network TikTok consiste nel mettersi una cinta attorno al collo e stringerla per cercare di resistere il più possibile senza respirare. La bimba avrebbe seguito i vari step, ma poi una volta rimasta senza fiato non avrebbe avuto più le forze necessarie per allentare la presa.

Muore una bimba per una sfida su TikTok

La bambina era stata ricoverata in terapia intensiva pediatrica in coma profondo e irreversibile a causa di «una prolungata anossia cerebrale» provocata dallo strangolamento. Verso le 13,30 i medici non hanno potuto fare altro che constatarne la morte cerebrale. I genitori della piccola hanno acconsentito al prelievo degli organi per donazione multipla.

Le autorità aprono due inchieste

La bambina si sarebbe rintanata in bagno con una scusa: «Vado a fare la doccia». Così avrebbe detto ai genitori. La sorellina aveva trovato Antonella riversa per terra, cianotica e priva di sensi. Un’estremità della cintura dell’accappatoio era legata all’esile collo, mentre l’altra era assicurata con un nodo al portasciugamani.

Sulla tragedia le autorità hanno aperto due inchieste. Una della Procura dei minori, coordinata dal procuratore Massimo Russo e dalla sostituta Paoletta Caltabellotta. L’altra dal procuratore aggiunto Laura Vaccaro, che ha aperto un fascicolo contro ignoti per istigazione al suicidio. Fondamentale per fare luce sul tragico episodio sarà l’analisi del contenuto del cellulare della piccola, sequestrato ieri dalla Polizia.

Palermo in lutto