Bologna, 16 set — Bologna terra di nessuno, o meglio terra di immigrati che ne hanno fatto il loro campo di conquista, complice l’amministrazione più «inclusiva» d’Italia (ovviamente la trazione è Pd): a pagare sono soprattutto le donne, con tre stupri compiuti da stranieri in meno di un mese, l’ultimo dei quali compiuto da un magrebino ai danni di una ragazza di 17 anni. Lo riferisce il Corriere.

Magrebino stupra 17enne: il terzo in un mese

L’episodio si è verificato all’interno dei Giardini Margherita intorno alla mezzanotte tra mercoledì e giovedì. Un passante, avendo notato la giovane in difficoltà, si è fermato a soccorrerla allertando carabinieri e 118. La 17enne — un soggetto con fragilità e attualmente ospitata in una struttura per minori del Bolognese — avrebbe in seguito raccontato di aver conosciuto il proprio assalitore quella sera stessa, descrivendolo come un uomo magrebino. Fidarsi di un estraneo appena conosciuto, seguendolo in piena notte e senza tenere conto delle cronache cittadine costellate di crimini compiuti da nordafricani, le è costato molto caro. L’uomo ha infatti iniziato delle avances, respinte dalla ragazzina, che a quel punto sono sfociate nello stupro, consumato in un luogo del parco al riparo dagli sguardi dei passanti.

I soccorsi

Il personale sanitario a bordo dell’ambulanza ha soccorso la giovane vittima conducendola in ospedale in codice di gravità media. Sul caso indagano ora i carabinieri della Compagnia Bologna centro e del nucleo Radiomobile, impegnati nella caccia all’aggressore magrebino che purtroppo ancora non è stato identificato.