Roma, 20 apr – “Porterò il video di Beppe Grillo in procura, è una prova a carico, documenta una mentalità“: lo annuncia Giulia Bongiorno, avvocato della ragazza che ha denunciato di essere stata violentata da Ciro Grillo. Il figlio del fondatore e garante del M5S è indagato insieme ad altri tre ragazzi per violenza sessuale di gruppo, risalente al luglio 2019, secondo l’accusa di S. J., giovane italo-svedese che ha denunciato i fatti dopo otto giorni dall’accaduto.

Bongiorno contro Grillo: “Porterò il video in procura, è una prova a carico”

“Le vittime non hanno detto nulla, i genitori sono distrutti, silenti e sbigottiti, non immaginavano una ridicolizzazione del loro dolore. Non si ribaltano i ruoli, noi non ci stiamo, noi non ci facciamo intimidire!“. Così a L’aria che tira su La7 la senatrice della Lega si scaglia contro Grillo padre per il suo video in difesa del figlio 19enne. La Bongiorno è sicura: “Porterò il video di Beppe Grillo in Procura perché reputo che sia una prova a carico, documenta una mentalità”.

L’avvocato e senatore della Lega contro la “mentalità dell’eufemizzazione”

La mentalità in questione contro cui punta il dito l’avvocato sarebbe quella di chi sostiene che in qualche modo le donne che subiscono violenza sessuale talvolta se la cercano. “E’ una prova che documenta una mentalità dell’eufemizzazione, spesso usata dagli uomini per giustificarsi quando sono imputati”, spiega. “Gli argomenti sviluppati nel video di Beppe Grillo li trovavo 20-30 anni fa quando difendevo le vittime, gli avvocati cercavano sempre di dire che la vittima se l’era cercata. A me questo fa paura”, sottolinea la Bongiorno.

Secondo la legale della vittima, il messaggio del video è di intimidazione

Quando la conduttrice Myrta Merlino le fa presente che in nessun modo però il video del padre possa ricadere come colpa sul figlio indagato, la senatrice conferma ma sottolinea come l’atteggiamento di Beppe Grillo sia quello di chi vuole lanciare un avvertimento. “State attente vittime che adesso vi facciamo diventare imputate“, è il messaggio del video, secondo la lettura della Bongiorno. In ogni caso, conclude, “noi non ci facciamo intimidire”.

Beppe Grillo si riscopre garantista

“Se dovete arrestare mio figlio, che non ha fatto niente, allora arrestate anche me, perché ci vado io in galera”, ha dichiarato Grillo nel video che ha scatenato un putiferio facendo arrivare il caso alla Camera dei deputati. A scatenare le ire anche di esponenti politici è il tentativo del fondatore del M5S – che si è riscoperto tutto a un tratto garantista – di minimizzare i fatti, ossia il presunto stupro di gruppo da parte di quattro ragazzi, tra cui suo figlio.

L’accusa della procura

I quattro sono indagati dalla procura di Tempio Pausania e sull’atto d’accusa in verità c’è poco da scherzare. “Costretta ad avere rapporti sessuali in camera da letto e nel box del bagno“, “afferrata per la testa e costretta a bere mezza bottiglia di vodka” e “costretta ad avere rapporti di gruppo” dai quattro giovani indagati che hanno “approfittato delle sue condizioni di inferiorità psicologica e fisica” per abusare della giovane.

Ludovica Colli