Roma, 13 mar — Gli immigrati in Italia non solo si integrano a fatica originando fenomeni di autoghettizzazione e autoesclusione sociale, ma falliscono pure sul piano della convivenza con altri stranieri di provenienze diverse, scatenando tensioni e faide etniche (intanto sono gli italiani a beccarsi il marchio di «razzisti»): ne è l’emblema ciò che sta avvenendo intorno alla stazione di Brescia in questi giorni, dove bande di giovanissimi egiziani hanno preso di mira studenti pachistani della Scuola Bottega Artigiani con agguati, aggressioni, pestaggi e rapine.

Faide etniche alla stazione di Brescia

Dinamiche tribali di affermazione sul territorio (che li sta accogliendo), come una terra di nessuno da conquistare, a scapito di chi ci vive da sempre o la frequenta. Le aggressioni avvengono «alla stazione ferroviaria, ma nelle vie laterali o negli angoli più nascosti, vicino all’ingresso della metropolitana, dove gli allievi arrivano a fine scuola per poi salire sui pullman che li porteranno a casa, nell’hinterland». Lo spiega al Corriere la dirigente dell’istituto (che vanta cinque sedi in provincia con studenti di 27 nazionalità diverse) Anna Maria Gandofi, imprenditrice e consigliere di Parità della Regione Lombardia. La preside racconta della richiesta di aiuto lanciata da quattro studenti pachistani, due maschi e due femmine tra i 15 e i 18 anni, che si sono presentati nel suo ufficio pieni di tagli, sfregi e lividi. «Ci hanno picchiato, ancora».

Egiziani perseguitano studenti pachistani