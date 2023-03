Roma, 13 mar – È sempre più un Pd al sapore di Sardine, quello guidato da Elly Schlein. Il nuovo segretario mette ai vertici del Nazareno figure appartenuto al sedicente “movimento indipendente”, che si scrive così ma si legge in un modo più esplicito: “la più grande truffa politica del secolo”.

Il Pd invaso dalle Sardine



Come riporta Il Secolo d’Italia, nel Pd le Sardine non sono esattamente dei figuranti ma delle colonne portanti. Intendiamoci, sarebbe stato sufficiente anche vederli iscritti per lanciare ortaggi di disapprovazione, ma così si supera ogni limite dell’esplicito. I rappresentanti del “movimento spontaneo” di tre anni fa sono al fianco di Elly per il sedicente “nuovo” Partito democratico. Ce lo conferma proprio la prima assemblea guidata dal neo segretario. Mattia Santori e Jasmine Cristallo, un tempo colonne della sedicente protesta anti-Lega, sono nella direzione.

Ritorni e ricicli

Ovviamente nel Pd in qualche maniera “tornano” i presunti dissidenti “de sinistra” del passato. Lo avevamo visto con il ritorno di Roberto Speranza, vi riassistiamo fingendo sorpresa anche per gli ex di Articolo Uno, come Alfredo D’Attorre a Maria Cecilia Guerra. Perché la sinistra italiana ha una costante, quella di non cambiare mai, che sviluppa insieme ad un’altra, ovvero la tendenza ad autoproclamarsi sulla via di non si capisce bene quale cambiamento sterile.

Stelio Fergola