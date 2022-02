La preside, Franca Berardi, non concorda con la versione dell’accoltellatore. «Questa brutta storia non è l’esito di una storia di bullismo giovanile, la vittima non era un bullo ma un ragazzo dispettoso che certo dava parecchio fastidio ai compagni ma non era un violento». Berardi ha raccontato che gli studenti «stavano facendo lezione, c’era silenzio e tutti erano attenti quando all’improvviso è accaduto il fatto. Nessuno poteva immaginare che cosa sarebbe successo. Nel laboratorio oltre ai ragazzi c’erano tre professori e un assistente tecnico». La madre dell’aggressore ha invece confermato la versione del figlio. «Spesso era vittima di soprusi e veniva ripetutamente offeso da quel ragazzo», ha raccontato ai poliziotti che ora dovranno sentire la versione della vittima, tutt’ora ricoverata. nel frattempo, l’accoltellatore è stato denunciato a piede libero per lesioni personali gravi.