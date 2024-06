“Cacciare i leninisti dall’Italia”: l’invito dal palco di FdI

Roma, 3 giu – Un annuncio proclamato a gran voce da Adriana Poli Bortone, ex ministro nel primo governo Berlusconi e già sindaco di Lecce tra la fine degli anni ’90 e primi anni ’00 ora candidata del centrodestra proprio per le elezioni amministrative nella città pugliese. In occasione della kermesse di Fratelli d’Italia in piazza del Popolo a Roma in occasione dell’evento conclusivo della campagna elettorale per le elezioni europee del prossimo 8 e 9 giugno, la Poli Bortone ha invitato dal palco di FdI a liberarsi una volta per tutte dei residui post marxisti che infestano la politica italiana e non solo.

L’annuncio di Adriana Poli Bortone sul palco di FdI

“Io voglio cacciare i leninisti dalle nostre città, da Lecce, dalla Puglia, dall’Italia e dall’Europa”. Queste le parole dell’ex ministro rivolte agli elettori del partito di Giorgia Meloni presenti all’evento nella Capitale. Una lunga militanza nelle fila del Movimento sociale italiano, deputata dal 1983 al 1999 con la fiamma prima e, in seguito alla svolta di Fiuggi, con Alleanza nazionale poi. Ora Adriana Poli Bortone torna a in campo con FdI per la candidatura a sindaco del capoluogo salentino per sfidare l’uscente Carlo Salvemini appoggiato dalle liste di centrosinistra lanciando un netto messaggio contro i progressisti dem.

La lotta contro i residui post marxisti

Parole forti che evidenziano come gran parte del popolo italiano sia ormai stanco della solita retorica portata avanti dagli eredi del vecchio Pci: dal politicamente corretto alla follia woke e gender, dagli inesistenti appelli contro il patriarcato all’eterno astratto antifascismo.. Una politica incentrata sul nulla che mina le fondamenta della libertà stessa dell’uomo.

Andrea Grieco