Mal di testa da cervicale: uno degli effetti del lavoro da scrivania

A soffrire di mal di testa è circa il 46% della popolazione ma non tutte le tipologie sono uguali: uno dei più comuni è sicuramente quello collegato alla zona del collo.

Conosciuto con il nome di mal di testa da cervicale, è sicuramente tra i più comuni ed è stato dimostrato che tra le cause ci sono stress e cattiva postura. Proprio queste caratteristiche le collega al nostro argomento di oggi: sapevi che i lavori da scrivania hanno un effetto sul corpo?

Alla scoperta del mal di testa da cervicale: sintomi e cause

Il mal di testa cervicogenico è una forma comune di dolore che affligge molti lavoratori d’ufficio, causato prevalentemente dalla seduta prolungata davanti al computer.

La principale causa è la postura scorretta: sedersi per ore magari su sedie non ergonomiche aumenta la tensione nella zona muscolare e articolare, accumulandosi fino a provocare infiammazioni che diventano croniche nel tempo.

I sintomi includono dolore che parte dalla base del cranio, frequentemente localizzato su un lato, e può diffondersi verso l’occhio. Spesso si associano rigidità del collo, dolore al braccio o alla spalla e, a volte, nausea o sensibilità alla luce.

Per prevenirlo gli esperti consigliano di mantenere una postura corretta: regolare l’altezza della sedia e del monitor del PC è il primo step ma si suggerisce soprattutto di non esagerare con le ore davanti allo schermo, alternando momenti di pausa in cui praticare stretching o qualche esercizio di mobilità.

Un consiglio in più? Chi ne soffre dovrebbe affidarsi ad un fisioterapista o chiropratico per poter programmare trattamenti periodici, così da sciogliere la tensione. Provare ad evitare situazioni eccessivamente stressanti è altrettanto d’aiuto: alcune statistiche mostrano come l’impatto psicologico sia decisamente rilevante.

Cosa fare? Oltre a rivolgersi ad un medico di famiglia che indirizzerà verso uno specialista, in caso di forti infiammazioni si può ricorrere ad un farmaco da banco: per scegliere quello adatto basterà un consulto con un professionista del campo medico.

Lavorare alla scrivania: i danni sul nostro corpo

Il numero di persone che sceglie un lavoro da ufficio rispetto ad un lavoro fisico è in crescita. L’idea è quella di evitare professioni eccessivamente stancanti e debilitanti dal punto di vista fisico… ma siamo sicuri che lavorare alla scrivania non faccia male?

Alcune ricerche hanno mostrato quanto questo concetto sia sbagliato: le infiammazioni non mancano ma probabilmente sono diverse. Le più comuni includono dolori muscolari, problemi alla vista, e legati alla sedentarietà.

Uno dei disturbi più frequenti è il mal di testa di origine cervicale, che spesso deriva da una cattiva postura. Quando si rimane seduti per ore, inclinando il capo in avanti verso lo schermo del computer, la tensione accumulata può essere una causa, incentivandosi in caso di incidenti con colpi di frusta o una sedia non ergonomica.