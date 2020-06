Roma, 16 giu – Il confine tra la giusta misura nel far rispettare le regole e l’eccesso di rigidità, a volte è talmente labile da essere impercettibile. Per evitare di tirar fuori sanzioni che danneggiano pesantemente chi in questo momento è alle prese con una crisi economica epocale, si potrebbe allora ricorrere alla buon vecchia elasticità. E invece quanto accaduto a Mira, in provincia di Venezia, è piuttosto emblematico del clima assurdo che si respira ai tempi delle misure restrittive. Il supermercato Conad, all’interno del centro commerciale Vittoria, è stato infatti chiuso forzatamente per 5 giorni a seguito di un’ispezione della polizia locale.

Per un pugno di centimetri

E cosa avranno rinvenuto di clamorosamente inaccettabile gli agenti? Nientedimeno che il mancato rispetto della distanza tra i clienti e una cassiera. Pressati come sardine rischiando un clamoroso caso di assembramento all’interno del supermercato? Neanche per sogno, perché la distanza tra la cassiera e i clienti era di 80 centimetri anziché di un metro. Appena venti centimetri in meno, eppur fatali per l’attività commerciale, costretta ad abbassare temporaneamente le serrande.

Una chiusura provvisoria, a partire dal 14 giugno, con la Conad che ha spiegato con tono ironico l’accaduto. Una pagina pubblicitaria pubblicata sul Gazzettino con scritto: “La convenienza non si misura in metri…. Torneremo dalle 8 di giovedì 18″. Già perché i titolari hanno provato a fornire chiarimenti agli agenti, ma non sono riusciti ad evitare la sanzione. E dire che davanti alla cassiera avevano pure installato un plexiglas di protezione. Nulla, la polizia locale è stata inflessibile e il Prefetto di Venezia ha ordinato la chiusura provvisoria del supermercato.

