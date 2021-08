Roma, 27 ago — Morire a vent’anni sbranata da un branco di cani. E’ la tragica, assurda fine toccata a Simona Cavallaro, giovane di Soverato mentre si trovava a sostare in un’area picnic nella pineta di Monte Fiorino, a Satriano (Catanzaro). La giovane era in compagnia di un amico che si è salvato mettendosi al riparo in un rudere, da dove ha potuto chiamare i soccorsi.

Ieri pomeriggio i due si trovavano presso l’area attrezzata, che nei mesi estivi diventa meta prediletta di gruppi di turisti in cerca di relax e punto di partenza per passeggiate ed escursioni nella zona circostante. Come quella programmata dai due protagonisti della tragica vicenda, che avevano deciso di fare un giro nella pineta. Percorso qualche centinaio di metri, sul loro cammino si sarebbe presentato un branco di cani dall’atteggiamento molto aggressivo.

Morire a vent’anni sbranati da un branco di cani

Le bestie, infatti, li avrebbero circondati ringhiando, per poi attaccare entrambi. Simona è stata raggiunta dal branco di cani. Gli animali l’avrebbero morsicata in più punti vitali, trascinandola per il sentiero, mentre il suo amico riusciva a sfuggire all’attacco, raggiungendo un vecchio rudere. Da lì il ragazzo, arrampicatosi su di un muretto e difendendosi con un bastone, è stato in grado di telefonare ai carabinieri e al 118. All’arrivo dei soccorsi la ragazza era già morta per dissanguamento. La magistratura ha avviato le indagini che si concentrano sui cani pastore e i proprietari.

Oipa punta il dito contro le amministrazioni