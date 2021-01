Roma, 9 gen – Il Covid-19 non rientra fra le cause di morte che hanno provocato i maggiori decessi nel 2020, anche se lo scorso anno l’attenzione è stata focalizzata quasi esclusivamente sul Sars-Cov-2. Secondo quanto riportato dal portale Worldometers, ogni anno si stimano tra i 40 e i 50 milioni di aborti.

Non esiste solo il Covid-19: le principali cause di morte al mondo

Va precisato, come ricorda l’Organizzazione mondiale della sanità, che il Covid-19 è responsabile dell’aumento dei decessi per i malati già affetti da altre patologie. Persone cioè in condizioni di salute compromesse con malattie cardiache in corso, diabete e condizioni respiratorie croniche. Queste, contraendo il Covid-19, sono a maggior rischio di complicanze e morte.

Sempre secondo i dati riportati dall’Oms, le principali cause di morte sono associate a tre grandi temi: malattie cardiocircolatorie (cardiopatia ischemica, ictus), malattie respiratorie (broncopneumopatia cronica ostruttiva, infezioni delle basse vie respiratorie) e malattie neonatali. Il più grande killer del mondo è la cardiopatia ischemica, responsabile del 16% dei decessi totali sul pianeta per un totale di circa 8,9 milioni di decessi nel 2019 (mancano i dati 2020 che non dovrebbero discostarsi molto). La seconda e la terza causa di morte sono l’ictus e la broncopneumopatia cronica ostruttiva responsabili di circa l’11% e il 6% delle fatalità.

Quasi 500 morti al giorno in Italia per tumore

Ancora l’Oms stima poi che ogni due minuti un bambino muoia di malaria. Altra malattia che provoca molti decessi è il cancro: un insieme di circa 200 malattie caratterizzate da un’abnorme crescita cellulare, svincolata dai normali meccanismi di controllo dell’organismo. Su questa malattia i dati raccolti dall’Istat si fermano al 2016 e indicano 179.502 decessi attribuibili a tumore. I tumori in Italia rappresentano il 29% di tutte le cause di mote, dopo le malattie cardio-circolatorie (37%). Si può affermare che, mediamente, ogni giorno oltre 485 persone muoiono in Italia per colpa di un tumore.

Antonietta Gianola