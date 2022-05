Milano, 7 mag — «Fott*tevi»: non poteva essere più chiaro Vittorio Feltri riguardo all’opzione, che appare purtroppo sempre meno remota, di ritrovarci pietanze a base di insetti sulle nostre tavole. Lo zampino è sempre quello di Bruxelles e l’«ideona» proposte e approvate nel corso della sessione plenaria della Conferenza dei cittadini Ue, di questa Europa che tra green, gender, inclusione ed accoglienza vorrebbe dettare legge anche su cosa mettiamo nel piatto.

Feltri contro gli insetti a tavola

«Un’idea cretina», così il direttore di Libero bolla l’idea di mangiare insetti, mentre l’Unione europea seguita ad approvare alimenti «alternativi» che dovrebbero sostituire le proteine della tanto vituperata carne: hanno aperto le danze le farine di larve, poi a mò di piaga biblica sono arrivate le locuste, e infine pure i grilli: «Sono talmente stupidi i soloni continentali da raccomandare la libera immigrazione, il gender fluid e da ultimo il consumo degli insetti a tavola, quasi fossero delle prelibatezze. Quest’ultima idea riesce a essere la più cretina».

Prosegue il giornalista orobico: «Io non ho nulla contro gli scarafaggi, i ragni e altri piccoli esseri viventi, però solo l’ipotesi di averli nel piatto al posto degli spaghetti mi viene da vomitare». Soprattutto da chi — nemmeno troppo velatamente — vorrebbe imporceli come Sacro Graal alimentare nel nome della sostenibilità alimentare, come predisposto dall’agenda di Bruxelles per il 2020-30.

Ci vorrebbero insegnare come si mangia

Feltri si dice quindi sconcertato al pensiero «che l’invito a nutrirsi di insetti più o meno disgustosi pure nell’aspetto viene dall’Europa che si dà tante arie e che pensa di insegnarci a vivere perfino a tavola. Provo orrore soltanto a scrivere di tale porcheria, figuriamoci se oso farla rientrare nel mio menu. Poi ce la prendiamo con i sovranisti che vogliono comandare in casa propria secondo tradizione». Insomma, che «Vadano a farsi fott*re», sentenzia Feltri.

Fessacchiotti europei

«A noi italiani nessuno potrà mai “consigliare” cosa mangiare». Avremo tanti difetti «ma a pranzo e a cena nessuno può criticarci, perché mangiamo meglio di tutti. Impossibile che qualche scemo nordico possa insegnarci a sostituire le orecchiette alle cime di rapa con quattro vermiciattoli ributtanti. In particolare il nostro Sud è specialista in cucina e ha insegnato a mezzo mondo a gustare ottime pietanze. Come si fa a pensare che a Napoli in un qualsiasi ristorante ti servano delle cimici fritte? Ma anche a Milano, dove siamo un po’ più rustici, mai nessuno rinuncerà al risotto al salto per un brodino di zecche». Forse giusto qualche caviar gauche amico di Sala e talebano della sostenibilità sta già assaporando il proprio cartoccio di cavallette fritte…

Il direttore di Libero chiosa così: «Non pretendo che i fessacchiotti europei che pensano altresì al gender fluid come fosse qualcosa di salutare, capiscano il senso di questo articolo: però prima di consigliarci una fondina di scarafaggi vadano a farsi fottere».

Cristina Gauri