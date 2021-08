Roma, 24 ago – Sta diventando un vero e proprio giallo: nella casa a Capalbio in cui soggiornano Monica Cirinnà e suo marito Esterino Montino (sindaco di Fiumicino), sono stati ritrovati ben 24mila euro. Il malloppo era nascosto nella cuccia del cane. Il curioso ritrovamento è avvenuto durante una ristrutturazione dell’immobile, ed è stato denunciato dagli stessi proprietari di casa, che hanno avvisato i carabinieri, i quali hanno prontamente sequestrato la somma.

La villa a Capalbio della Cirinnà

La residenza a Capalbio della Cirinnà e del marito è una tenuta agricola che consta di oltre un centinaio di ettari di terreno. Quando sono stati ritrovati i soldi, in casa c’era uno dei figli di Montino: «Gli operai stavano facendo un po’ di pulizia intorno ad un capannone e vicino a questo, a confine con la strada pubblica, c’è la vecchia cuccia del cane che è lì forse da 5 o 6 anni. Senonché gli operai hanno toccato la cuccia e sono usciti questi soldi mal ridotti e poi, vista la situazione, mio figlio mi ha avvertito e abbiamo deciso di chiamare i carabinieri perché non sappiamo nulla della provenienza», ha raccontato il sindaco di Fiumicino al Messaggero.

Da dove vengono i soldi?

Per ora non si sa effettivamente nulla della provenienza di questo denaro. Si sa solo che, a giudicare dallo stato di conservazione delle banconote, il malloppo dovrebbe essere stato nascosto di recente. Il marito della Cirinnà, inoltre, si sarebbe già fatto un’idea: «In questa zona i carabinieri hanno fatto un lunghissimo lavoro su una situazione di spaccio durata un paio d’anni a cui sono seguiti degli arresti. Gente che veniva da fuori e si dava appuntamento in mezzo ai boschi per acquistare o vendere droga, e forse quei soldi sono i proventi mai recuperati di questo traffico».

Vittoria Fiore