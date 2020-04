Oggi è possibile rintracciare un pacco online ovunque nel mondo. Per farlo, basta utilizzare un servizio di tracciamento basato sul tracking code, come quello offerto da Pkge.net. Tramite questo servizio, infatti, si può utilizzare la funzione cerca spedizioni di poste ed ottenere informazioni istantanee sullo stato della spedizione.

Questo servizio ha una copertura internazionale poiché riesce a riconoscere i codici di numerosi corrieri, sia italiani che esteri. Tra i servizi postali disponibili per il tracking vi sono Poste Italiane, SDA, Bartolini, Nexive, GLS ma anche nomi più noti all’estero come Fercam, Aliexpress, China Post e tanti altri.

Come si usa la funzione cerca spedizioni di Pkge.net

Per rintracciare una spedizione con questo sito, basta seguire questa facile procedura:

1. Accedi al sito di Pkge.net

2. Inserisci il numero del tuo pacco nella barra di ricerca (la trovi a centro pagina)

3. Clicca sul pulsante di ricerca

Tutto qui. Non occorre fare altro. Sulla stessa pagina verranno riportati tutti gli aggiornamenti relativi alla spedizione in corso.

Il grande vantaggio di usare un unico servizio di tracciamento

Uno degli aspetti più interessanti di questo servizio è quello di offrire, in una sola pagina, un sistema di tracciamento per diversi corrieri.

Ciò fa sì che se si desidera monitorare gli spostamenti di un pacco, non c’è più bisogno di trovare la pagina specifica del sito di un determinato corriere, magari neanche facile da trovare. Con Pkge.net basta solo aprire l’homepage e inserire il codice. Stop.

Non occorre più, quindi, ricercare sul sito di poste “cerca spedizioni internazionali”. Basta semplicemente inserire il codice nella casella di ricerca e il gioco è fatto.

Non conosci quale sia il corriere? Nessun problema

A volte può capitare che si riceva il tracking code ma non venga specificato quale corriere viene utilizzato. A questo problema c’è una soluzione molto semplice: digitando il codice nella casella di ricerca spedizione internazionale di Pkge.net, il nome del corriere verrà visualizzato tra le informazioni.

Questo è ottimo soprattutto per chi aspetta un pacco da Amazon e si chiede quale corriere arriverà, tra SDA e Poste. Generalmente, infatti, sono questi i due corrieri utilizzati per le spedizioni Amazon. Conoscendo il nome del corriere, ci si può organizzare anche meglio per gli orari di ricezione.

Informazioni utili sul monitoraggio

Il pacco non può essere tracciato immediatamente dopo la spedizione. I primi dati quindi arriveranno dopo qualche ora dalla prima registrazione digitale effettuata nel suo percorso.

Nel caso non si riesca a tracciare il pacco per qualche ora, non occorre preoccuparsi bensì attendere qualche ora in più. Per le spedizioni internazionali, in particolare, occorre che il pacco arrivi al primo centro di smistamento, cosa che può richiedere dai 2 ai 7 giorni, soprattutto se provenienti da molto lontano.

Nel caso in cui si abbiano problemi con il codice di tracking dopo alcuni giorni, la spiegazione potrebbe essere dovuta a diversi fattori, come ad esempio il codice errato fornito dal mittente, il mancato invio del pacco, la perdita del pacco al punto di smistamento o alla dogana. Molto più raramente, nel caso in cui il monitoraggio fosse possibile solo nel paese del mittente.