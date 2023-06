Roma, 9 giu – Allarme lanciato da Anva Confesercenti sulla situazione del commercio ambulante, l’associazione ha presentato al ministro delle Imprese e del Made in Italy uno studio, “Mercati appesi a un filo”, sulle dinamiche e prospettive di un intero settore che da anni subisce la stretta dei diktat imposti dall’Ue, come la direttiva Bolkestein, i quali non hanno fatto altro che affossare migliaia di ambulanti. In due anni sono spariti 19 ambulanti al giorno. Dal 2020 al 2022, le imprese del commercio su aree pubbliche sono passate da oltre 176 mila a poco più di 162 mila, per un calo totale di 14 mila attività (-7,9%).

Commercio ambulante incatenato dalle direttive Ue

Particolarmente preoccupante è la tendenza discendente con un calo del -32% tra 2021 e 2022. Se la tendenza del commercio ambulante degli ultimi due anni si mantenesse inalterata , già nel 2025 non ci sarebbero più nuove iscrizioni. “Allarmano i segnali di cedimento della rete del commercio su aree pubbliche, a partire dalle tante imprese sparite. Un fenomeno – spiega il presidente di Anva Confesercenti Maurizio Innocenti – dovuto a diversi fattori: innanzitutto lo shock della pandemia, che però si è sommato alle fragilità preesistenti causate dall’incertezza di natura normativa”. Un nodo che “da oltre 10 anni non è mai stato sciolto: il recepimento della direttiva Bolkestein è del 2010 e a oggi, 2023, aspettiamo una soluzione che dovrebbe arrivare con il DDL Concorrenza”.

I frutti del neoliberismo

Il soffocante giogo delle leggi di mercato, basate sulla spietata concorrenza e competitività del neoliberismo più sfrenato, ha tolto il respiro a migliaia di imprese del settore, e la morsa delle direttive Ue non ha fatto altro che peggiorare la situazione. La liberalizzazione del mercato ambulante ha reso impossibile qualunque tentativo di stabilità e programmazioneper la categoria; il rinnovo delle concessioni sarebbe un passo avanti per contrastare la situazione disastrosa per gli ambulanti italiani.

Andrea Grieco