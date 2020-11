Como, 1 nov – Un gesto di solidarietà verso un immigrato nigeriano è costato molto caro ad una giovane donna di Como. I fatti si sono svolti nei pressi del supermercato Carrefour di viale Giulio Cesare, all’esterno del quale l’africano stazionava chiedendo l’elemosina. La donna decide di comprare un panino e regalarlo all’immigrato per poi dirigersi a piedi verso la sua auto. Ad un certo punto si accorge di essere seguita dall’uomo che sopraggiunge alle sue spalle e la afferra spingendola contro una rete metallica e trascinandola in un parcheggio dove viene consumata la violenza sessuale. Le urla disperate della donna vengono sentite da un passante che avverte le forze dell’ordine e fornisce la descrizione dell’aggressore. Arrivati sul posto gli agenti soccorrono la donna in evidente stato di shock trasportandola in ospedale e arrestando l’autore della violenza.

Stupratore già espulso quattro volte

L’aggressore è un 31enne ex-richiedente asilo nigeriano senza fissa dimora con permesso di soggiorno scaduto nel 2016 e già destinatario di ben quattro provvedimenti di espulsione dall’Italia. A suo carico risultano anche precedenti penali per percosse e violazione delle norme sull’immigrazione.

Sul caso è intervenuto il segretario della Lega, Matteo Salvini, che ha commentato così la vicenda su Twitter: “La sinistra mi ha accusato di essere troppo duro, Conte ha cancellato i miei Decreti Sicurezza (dopo averli condivisi), poi leggi queste bestialità! Tolleranza zero, castrazione chimica, espulsione: serve fermezza, altro che Salvini cattivo, altro che accoglienza e porti aperti!”, ha scritto il leader leghista.

Lorenzo Berti