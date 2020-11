Il rosso, dalle labbra alle letture, passando per i tramonti della spiaggia di Noto «che è la più bella del mondo» è il filo conduttore dell’intervista. Il ministro confessa che il suo libro preferito rimane Manifesto del partito comunista di Marx e Engels. E la canzone preferita? Ma è Bella ciao, naturalmente, «che è fantastica perché è la canzone della liberazione e non del comunismo». Nonostante tutto questo fervore sinistroide spiega di non essere «femminista militante. Anche se, quando ho letto le volgarità sessiste contro di me, una forte tentazione mi è venuta», ha affermato. Ce la ricordiamo bene, infatti, la sua boutade contro chi – e il tempo ha dato loro ragione – metteva in dubbio la ripresa delle scuole a settembre e guardava con perplessità l’introduzione dei banchi a rotelle: «Mi attaccano perché sono donna, giovane e dei Cinque stelle», aveva tuonato.

Fan di Bergoglio

Come c’era da aspettarselo, il ministro non è credente, «sono agnostica», e ancora più prevedibilmente confessa di essere fan di Bergoglio: «Amo moltissimo questo Papa»: immigrazionista, che nell’enciclica Fratelli tutti ventila l’abolizione della proprietà privata e si dimostra personalmente tenero con le unioni gay. Chissà perché, quindi non riusciamo a stupirci di tale simpatia.

Un’infanzia da Libro Cuore

L’operazione-empatia continua con i racconti di un’infanzia malinconica che vede il trasferimento dall’assolata Sicilia alle nebbie biellesi, culminando nella parentesi deamicisiana: «a casa non c’erano libri e dunque, in questo senso, sono nata poverissima. Mio padre, Vito, è un agente di polizia penitenziaria in pensione. Mia madre, Antonella, è casalinga. Mia sorella Rossana nacque quando avevo sei anni. Insomma in famiglia era dura far bastare uno stipendio che non arrivava a 1.800 euro». La scuola divenne così «il nascondiglio del mio disagio». Per cui, «Quando finiva la scuola e tutti festeggiavano, diventavo triste. Per fortuna i miei insegnanti violavano la regola e mi permettevano di prendere in prestito più di due libri per volta. Erano i classici russi, Oblomov e Anna Karenina, i francesi Flaubert e Maupassant…».