Roma, 14 nov – Quattro anni di carcere per abuso d’ufficio e lesioni gravissime allo psicoterapeuta Claudio Foti, coinvolto nel caso degli affidi del comune di Bibbiano in Val d’Enza – Emilia-Romagna. Il Gup di Reggio Emilia ha anche rinviato a giudizio 17 persone, tra cui il sindaco Pd di Bibbiano, Andrea Carletti: andrà a processo per abuso d’ufficio, ma è stato prosciolto dalle accuse di falso. La prima udienza è stata fissata per il 23 giugno 2022.

“Rifarei tutto ciò che ho fatto”, ha commentato Foti dopo la sentenza. Titolare dello studio Hansel e Gretel di Moncalieri (Torino), lo psicoterapeuta è stato per anni il luminare specializzato nella gestione degli abusi su minori, ideatore del metodo di indagine per scoprire eventuali violenze su bambini da parte degli adulti.

Bibbiano, la novità da rilevare

Sono tanti o pochi 4 anni di carcere? Non sta a noi valutare la decisione dei pubblici ministeri, la novità da rilevare è che per la prima volta una Procura ha creduto all’esistenza del “sistema” e dato credito all’impianto dell’accusa che ha mostrato tutte le dinamiche messe in campo da operatori, psicologi, assistenti sociali e amministratori locali per favorire l’allontanamento dei bambini dalle loro famiglie per essere alloggiati in strutture, attraverso una modalità viziata, sbagliata e malvagia, che ha provocato tragedie personali difficili da sanare. Foti è stato condannato, infatti, oltre che per abuso d’ufficio anche per il reato di lesioni personali gravissime.

Qui sta il fulcro di questo processo che, per la prima volta, stigmatizza il comportamento di tutti gli attori della tutela minorile che fanno affari sulla pelle degli innocenti. Una condanna che fa vacillare la logica che ha imperversato (e tuttora imperversa) e prova a lanciare una direzione: il metodo Foti, largamente adottato da associazioni e cooperative che accolgono i minori in caso di allontanamento, deve essere rivisto poiché ha portato a troppi allontanamenti e necessita di una revisione critica.

Chi ha messo insieme gli elementi di quest’inchiesta – in primis la dottoressa Valentina Salvi che ha coordinato le indagini sugli affidi illeciti – ha mostrato molto bene come diversi amministratori, assistenti sociali, educatori, avvocati e magistratura minorile facessero parte di un sodalizio finalizzato a trarre il massimo vantaggio economico per sé a scapito dei soggetti coinvolti e a danno dell’Erario. “Siamo soddisfatti, certo. Non lo possiamo negare. Ma non si è mai contenti fino in fondo quando si fa affiorare qualcosa che non ha funzionato nella nostra società”, ha dichiarato il Procuratore della Repubblica reggente, Isabella Chiesi al termine della sentenza pronunciata dalla Procura di Reggio Emilia che in questi mesi ha messo il massimo impegno per fare luce sulle situazioni che erano state segnalate e che necessitavano di essere indagate.

Non solo Bibbiano: il problema dell’allontanamento dei minori dalla famiglia

“Questa condanna deve portare ad una rivalutazione critica dell’operato della magistratura minorile e dei vari operatori. Va riconsiderato se è effettivamente vero, che è interesse del minore, essere allontanato dalle realtà familiari. Noi avvocati che operiamo in questo ambito ci chiediamo se sia possibile tollerare queste deviazioni”, dichiara l’avvocato Rita Ronchi. “A livello regionale (Emilia Romagna, ndr) parliamo di circa 50 milioni di euro di costi per sostenere i casi di allontanamento di cui 30 – 40.000 euro solo di inserimento comunitario. Se anche non avessimo a cuore la vita dei bambini, evitare allontanamenti, sarebbe sicuramente un grande passo avanti per la collettività intera. Se non riusciremo a dare un senso a questo processo sarà colpa nostra e del nostro colpevole silenzio”, conclude il legale.

Sarà dunque il processo, con inizio a giugno 2022, a dire se il sistema degli affidi nella Val d’Enza fosse lecito oppure no. Ma già il numero di capi imputazione (97), per cui è stato disposto il rinvio a giudizio per 17 persone e la dura condanna per lo psicoterapeuta Claudio Foti, rappresenta un primo risultato ottenuto dall’accusa, la Procura di Reggio Emilia, che ha coordinato le indagini dei carabinieri.

Antonietta Gianola