Roma, 14 gen – Boom di divorzi con il lockdown: la convivenza forzata ha messo a dura prova le coppie. Secondo l’Associazione nazionale divorzisti, nel 2020, a causa del confinamento in casa c’è stato un aumento annuo delle separazioni del 60%. “Sono cresciute tantissimo le richieste dovute principalmente alla convivenza forzata”, spiega Matteo Santini, presidente dell’associazione.

Infedeltà coniugale la causa del 40% delle separazioni

Tra le cause dell’impennata delle separazioni, per il 40% sono per infedeltà coniugale, anche (e soprattutto) virtuale, il 30% per violenza familiare e il 30% altre cause. “La pandemia ha creato l’emergenza familiare non solo quella economica“, gli fa eco l’avvocato matrimonialista, Gian Ettore Gassani, che denuncia anche un incremento di violenze all’interno della famiglia.”

“Convivenza forzata fonte di tutti i problemi all’interno di una coppia”