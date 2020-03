Roma, 13 mar – È nei momenti di massimo pericolo che un popolo ritrova la sua unità. E mentre in Italia infesta il coronavirus, con medici e infermieri in prima linea a rischiare la propria vita per salvare quella dei malati, gli italiani riscoprono tutta la potenza dei simboli nazionali. Tra cui, ovviamente, non può mancare l’inno di Mameli, intonato per esempio dai cittadini di Salerno. La stessa scena si è potuta apprezzare stamattina anche a Roma, con il Canto degli Italiani che è più volte risuonato dal palazzo di CasaPound.

Mameli a CasaPound

Le note di Novaro e il testo di Mameli, infatti, sono stati lanciati dalle tartarughe frecciate ad altissimo volume in via Napoleone III, risuonando per tutto il quartiere. Alcuni passanti – non tantissimi, ovviamente, viste le restrizioni – si sono fermati a riprendere la scena con il proprio smartphone. Tra applausi e richieste di bis (prontamente accontentate), l’inno è stato accompagnato dallo sventolare del tricolore dall’ultimo piano del palazzo. La versione scelta da CasaPound era quella integrale, che non sarà male leggere e rileggere in queste ore di grande dolore e paura, sì, ma anche di grande speranza e solidarietà.

Il testo dell’Inno di Mameli

Fratelli d’Italia,

l’Italia s’è desta,

dell’elmo di Scipio

S’è cinta la testa.

Dov’è la vittoria?!

Le porga la chioma,

ché schiava di Roma

Iddio la creò.

Stringiamci a coorte,

Siam pronti alla morte

L’Italia chiamò

Noi siamo da secoli

calpesti, derisi

perché non siam Popolo

perché siam divisi

raccolgaci un’unica

bandiera, una speme:

di fonderci insieme

già l’ora suonò.

Stringiamci a coorte,

siam pronti alla morte;

l’Italia chiamò.

Uniamoci, amiamoci,

l’unione e l’amore

rivelano ai popoli

le vie del Signore;

giuriamo far libero

il suolo natio:

uniti per Dio,

chi vincer ci può!?

Stringiamci a coorte,

siam pronti alla morte;

l’Italia chiamò.

Dall’Alpi a Sicilia

dovunque è Legnano,

ogn’uom di Ferruccio

ha il core, ha la mano,

i bimbi d’Italia

si chiaman Balilla,

il suon d’ogni squilla

i Vespri suonò.

Stringiamci a coorte,

siam pronti alla morte;

l’Italia chiamò.

Son giunchi che piegano

le spade vendute:

ah l’aquila d’Austria

le penne ha perdute;

il sangue d’Italia

bevé, col Cosacco

il sangue polacco:

ma il cor le bruciò

Stringiamci a coorte,

siam pronti alla morte;

l’Italia chiamò.

Vittoria Fiore