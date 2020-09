Roma, 7 set – Calano ancora i contagi in Italia. E’ quanto emerge dal bollettino quotidiano sul coronavirus del ministero della Salute, da cui si evince che i nuovi positivi rilevati nelle ultime 24 ore sono 1.108, a fronte dei 1.297 registrati ieri. Oggi sono stati effettuati al contempo meno tamponi: 52.553, ieri ne erano stati fatti 76.865. Come al solito va evidenziato il legame tra tamponi e casi rilevati. I tamponi odierni sono la metà di quelli effettuati la scorsa settimana, quando erano stati superati i 100mila tamponi giornalieri. La gran parte dei positivi sono asintomatici o paucisintomatici ed è chiaro che più tamponi si fanno, più persone risultano positive al coronavirus.

In terapia intensiva 142 persone

I morti di oggi sono invece 12: in totale dall’inizio dell’epidemia in italia sono morte 35.553 persone. I guariti nelle ultime 24 ore sono 223: complessivamente, dopo aver contratto il coronavirus, in Italia sono guarite 210.238 persone. Aumentano purtroppo i ricoverati in ospedale, sia in terapia intensiva dove ad oggi si trovano 142 pazienti (+9), sia in regime ordinario dove si trovano 1.719 pazienti (+36). Mentre in isolamento domiciliare ci sono 31.132 persone. La regione più colpita delle ultime 24 ore è la Campania: 218 positivi. Seguita da Lazio (159 nuovi casi) ed Emilia Romagna (132). Nella regione italiana sinora maggiormente colpita dal Covid, la Lombardia, sono stati rilevati 109 nuovi positivi.

Alessandro Della Guglia