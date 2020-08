Roma, 30 ago – L’odierno bollettino sul coronavirus del ministero della Salute, fotografa un calo di contagi rispetto a ieri in Italia. Nelle ultime 24 ore i nuovi positivi rilevati sono stati infatti 1.365, mentre ieri erano stati 1.444. Calano però anche i tamponi effettuati: oggi 81.723, ieri 99.108. Parliamo in ogni caso di un numero molto alto rispetto a quelli segnati nelle settimane passate. Negli ultimi giorni c’è stato infatti un boom di tamponi quotidiani che hanno stracciato i precedenti record. Da questo si evince, visto anche il rapporto tra tamponi fatti e casi rilevati, che anche oggi fortunatamente nella gran parte dei casi i nuovi contagiati sono asintomatici o paucisintomatici.

Oggi 4 vittime

Le vittime di oggi sono 4, mentre ieri era morta una sola persona. In totale, dall’inizio dell’epidemia, in Italia sono decedute 35.477 persone. I guariti confermati nelle ultime 24 ore sono invece 312: dopo aver contratto il coronavirus in Italia sono guarite 208.536 persone. Gli attualmente positivi sono 24.205 (+1.049 rispetto a ieri). Oggi purtroppo aumentano i pazienti ricoverati in terapia intensiva, dove oggi sono ricoverati 86 pazienti: +7 nelle ultime 24 ore. In aumento anche i pazienti ricoverati con sintomi, che sono in tutto 1.251 (+8 rispetto alla giornata di ieri, quando era stato registrato un calo di 10 unità).

Alessandro Della Guglia