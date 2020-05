Roma, 19 mag – Il bollettino odierno della Protezione Civile fotografa la costante decrescita dell’epidemia, anche se oggi purtroppo i decessi in Italia sono più di ieri e tornano sopra quota 100. Di fatto in quasi tutte le regioni si registra un sensibile calo dei casi, ma resta il problema della Lombardia dove la flessione è decisamente più lenta. Non a caso nella regione italiana maggiormente colpita dal coronavirus sono stati confermati oggi quasi il 60% dei nuovi contagi. Per l’esattezza, in Italia nelle ultime 24 ore sono stati rilevati 813 tamponi positivi, dei quali 462 in Lombardia.

Nelle altre regioni più colpite, questi i numeri: 108 positivi in Piemonte, 66 in Liguria, 47 in Emilia Romagna, 47 in Veneto e 20 nel Lazio. In ben 12 regioni italiane sono invece meno di 10 i nuovi positivi e non si registrano vittime in 6 regioni: Campania, Sardegna, Val d’Aosta, Calabria, Molise e Basilicata. Oltre alla provincia di Bolzano.

Vediamo tutti i dati forniti oggi dalla Protezione Civile.

Morti: oggi sono stati confermati 162 decessi, ieri erano stati 99. In totale dall’inizio dell’epidemia in Italia sono morte 32.169 persone.

Guariti: prosegue spedito l’aumento dei guariti, che hanno raggiunto quota 129.401. Oggi l’aumento è stato di 2.075 unità, mentre ieri era stato di 2.150.

Ricoverati: in calo anche oggi i pazienti in terapia intensiva, dove oggi si trovano 716 persone (-33 rispetto a ieri). Con sintomi sono ricoverati 9.991 pazienti e anche in questo caso si registra un calo: -216 rispetto a ieri. In isolamento domiciliare ci sono invece 54.422 persone, -1175 rispetto alla giornata di ieri.

Malati: anche oggi cala il numero delle persone attualmente positive. Un calo che oggi è stato di 1.424 unità, ieri di 1.798. I nuovi contagi, come detto, oggi sono stati 813. Ieri erano stati 451.

Come sempre però i dati vanno analizzati considerando il rapporto tra tamponi effettuati e casi individuati. Oggi sono stati effettuati quasi il doppio dei tamponi rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore, per l’esattezza, ne sono stati fatti 63.158. Ieri 36.406. Il rapporto è di 1 malato ogni 77,7 tamponi effettuati, pari all’1,3%.

Alessandro Della Guglia