Roma, 26 apr – Aggiornamento giornaliero della Protezione civile sui dati del coronavirus in Italia. In netto, sensibilissimo calo il numero delle vittime: oggi sono state 260, 155 meno di ieri. Era dal 15 marzo, un mese e undici giorni fa, che non erano mai state meno di 300. Il totale di decessi è di 26.644. Tornano però a crescere gli attualmente positivi, che dopo giorni di calo salgono a +256 unità. Il numero totale di persone che hanno contratto il virus dall’inizio dell’epidemia arriva così a 197.675.

Dei 2.324 tamponi positivi rilevati oggi, la maggior è stata eseguita in Lombardia, e ha registrato 920 nuovi positivi (il 39,5% dei nuovi contagi). Tra le altre regioni più colpite dal coronavirus, l’incremento di casi è di 241 casi in Piemonte (il 10,3%), 394 in Emilia Romagna, del 80 in Veneto e del 187 nel Lazio.

In netta discesa il numero dei ricoverati. In terapia intensiva si trovano oggi 2.009 persone, 93 meno di ieri. I sintomatici ospedalizzati sono 21.372, 161 meno di ieri. Aumentano però gli isolamenti domiciliari, 82.722 persone (+510 rispetto a ieri).

I guariti raggiungono quota 64.928, per un aumento in 24 ore di 1808 unità (ieri erano state dichiarate guarite 2622 persone). Le 35.278 persone attualmente malate in Lombardia sono distribuite così: 818 in terapia intensiva (+0), 8481 ricoverati con sintomi (-8), 25979 in isolamento domiciliare (+719). I morti totali sono 13325 (+56), i guariti 24398 (+171).

Aldo Milesi