Roma, 19 mar – Il commissario straordinario per l’emergenza, Angelo Borrelli, ha fornito i nuovi dati sui casi di coronavirus in Italia. “Il numero dei guariti di oggi è di 415, per un totale di 4.400. Sempre oggi sono stati registrati 4.480 positivi in più rispetto a ieri, per un totale di 33.190 casi. Di questi: 14.135 persone sono in isolamento domiciliare senza sintomi o con sintomi lievi, mentre 2.498 si trovano in terapia intensiva”, ha detto Borrelli. “Purtroppo oggi sono 427 i nuovi deceduti”, ha poi dichiarato il commissario della Protezione Civile. In totale in Italia sono 3.405 i morti, un numero spaventoso che supera quello della Cina dove finora sono state registrate 3.245 vittime.

Bambini positivi: nessuno è grave

“I bambini positivi sono circa 300 in tutta Italia, ma nessuno è grave. Si deve sapere che fortunatamente non è un problema pediatrico”. A dichiararlo, durante la conferenza stampa della Protezione Civile, è stato il professor Alberto Villano, presidente della Società italiana di pediatria. Borrelli ha inoltre denunciato i deprecabili casi di abbandono di animali domestici verificatisi in Italia negli ultimi giorni, precisando che “non c’è possibilità di diffusione di contagio tra gli animali domestici e le persone”.

Valle d’Aosta vieta attività all’aperto

Intanto “gli studenti italiani potranno rientrare dall’estero e recarsi direttamente a casa, dove dovranno fare 14 giorni di isolamento. Un solo parente potrà andarli a prendere al rientro”, ha annunciato Borrelli. Nel frattempo la Valle d’Aosta, anticipando la probabile nuova misura restrittiva del governo, con un’ordinanza del presidente della Regione ha vietato l’attività motoria e sportiva sia a piedi che in bicicletta. Mentre lo spostamento a piedi sarà consentito soltanto per lavoro, necessità o salute. In Valle d’Aosta chiusi anche tutti i cantieri.

Alessandro Della Guglia