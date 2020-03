Cene, nella media Val Seriana, è stato il primo Comune in Italia ad essere amministrato dalla Lega Nord , e Valoti, amatissimo dai suoi compaesani, era al quarto mandato da sindaco. Leghista dai tempi di Umberto Bossi e delle prime adunate a Pontida, aveva attraversato tutte le trasformazioni del carroccio per arrivare alla Lega di Salvini.

«Con la tua dedizione alla Valle e alla sua gente, di cui anche in questo momento tragico hai condiviso il destino — è il ricordo pubblicato su Facebook dal figlio Alessandro Valoti —, mi hai insegnato a spendermi per gli altri senza riserve inseguendo il miraggio di un mondo più giusto. Da te ho imparato il rispetto, la generosità, e il coraggio e la coerenza con la quale le proprie idee meritano di essere sostenute. Con questo Amore voglio dirti grazie e su questa strada ti prometto che continuerò il mio cammino. Arrivederci, papà».

«Cene per la Lega è il Comune simbolo — dice il deputato Daniele Belotti, che lo ricorda con commozione —. I tre sindaci che lo hanno guidato per la Lega sono sempre stati speciali. Persona onestissima, gran lavoratore, Valoti non aveva un carattere facile, ma era uno che i problemi te li risolveva sempre. Con lui personalmente c’erano una profonda amicizia e stima, oltre che la passione dell’Atalanta, di cui era un grande tifoso».

Valoti si era guadagnato gli onori della cronaca nell’ottobre del 2016, quando nel boom dell’emergenza immigrati la Questura gli aveva mandato, senza preavviso, un gruppo dei cosiddetti “richiedenti asilo”. «Il sindaco avvisa che senza essere informato preventivamente sono stati collocati 59 cittadini stranieri nella colonia del Monte Bue», aveva fatto scrivere sui pannelli elettronici fuori dal municipio.

Cristina Gauri