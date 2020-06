Roma, 16 giu – Più tamponi di ieri ma molti meno casi rilevati. E’ il consolante dato emerso dal bollettino odierno della Protezione Civile sul coronavirus in Italia. Ma non è la sola notizia positiva, perché anche il bilancio delle vittime fortunatamente anche oggi è meno drammatico rispetto alle ultime settimane. Nelle ultime 24 ore sono infatti morte 34 persone. Nessun decesso in 9 regioni: Valle d’Aosta, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Campania, Basilicata, Molise, Calabria, Sardegna e Sicilia. I nuovi positivi sono 210 e come al solito la gran parte sono stati registrati in Lombardia: 143, ovvero il 68%. In Piemonte sono stati rilevati 29 nuovi positivi, 13 invece in Emilia Romagna.

Nessun contagio in 7 regioni: Campania, Puglia, Trentino Alto Adige, Valle d’Aosta, Molise, Basilicata e Calabria. In tutte le altre regioni i casi sono meno di dieci.

Tutti i dati di oggi

Morti: come detto oggi le vittime sono 34, mentre ieri erano state 26. In totale in Italia sono morte 34.405 persone dall’inizio dell’epidemia.

Guariti: ancora in aumento i guariti, con l’incremento di oggi che è stato pari a 1.516 unità. Ieri erano guarite 640 persone.

Ricoverati: netto calo in terapia intensiva, dove oggi si trovano meno di 200 persone: 177 per l’esattezza (non accadeva dal 2 marzo). Oggi -30, ieri -2. In calo anche le persone ricoverate con sintomi in ospedale: -188 rispetto alla giornata di ieri. In ospedale con sintomi si trovano 3.301 persone. Mentre in isolamento domiciliare ci sono 21.091 persone, anche in questo caso numeri in calo: -1.122 rispeto a ieri.

Malati: sensibile il calo delle persone attualmente positive. Oggi -1.340 unità, ieri -365. Nelle ultime 24 ore come detto i nuovi positivi rilevati sono stati 210, ieri erano stati 301.

Come al solito è importante analizzare quest’ultimo dato tenendo di conto il rapporto tra tamponi effettuati e casi individuati. Oggi sono stati effettuati 46.882 tamponi, ieri 28.107. Il rapporto è di 1 malato ogni 223,2 tamponi fatti: 0,4%. Un valore dunque senza alcun dubbio confortante.

Alessandro Della Guglia