Roma, 8 giu – In 7 regioni non è stato rilevato alcun nuovo contagio e in 11 nessuna persona è morta. Sono i due dati migliori fotografati dal quotidiano bollettino della Protezione Civile. Il coronavirus non è sparito ma la situazione in Italia è di fatto sempre meno preoccupante. Certo, non tutti i numeri sono consolanti, soprattutto se guardiamo alla Lombardia dove avvengono sempre la gran parte dei contagi e delle vittime. Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati confermati 65 decessi e 280 nuovi positivi. Questi ultimi come al solito per lo più sono stati rilevati nella regione italiana maggiormente colpita dal virus: 194 nuovi positivi, ovvero il 69,2% del totale.

Nessuna vittima come detto in 11 regioni: Valle d’Aosta, Trentino Alto Adige, Marche, Abruzzo, Umbria, Molise, Basilicata, Campania, Puglia, Sardegna e Calabria. Zero contagi in altre 7: Abruzzo, Umbria, Valle d’Aosta, Sardegna, Calabria, Basilicata e Molise. Soltanto un solo caso in Puglia, Sicilia e Friulia Venezia Giulia. Due casi in Trentino Alto Adige, Marche e Campania. In Veneto, dove ieri non erano stati rilevati casi, oggi se ne contano 4. In Toscana 9. Questo invece l’aumento odierno nelle altre regioni più colpite dopo la Lombardia: 20 nuovi positivi in Emilia Romagna, 16 nel Lazio, 14 in Piemonte e Liguria.

Tutti i dati di oggi

Morti: come detto oggi sono 65 le vittime, ieri erano state 53. In totale in Italia dall’inizio dell’epidemia sono morte 33.954 persone.

Guariti: nelle ultime 24 ore sono stati confermati 747 pazienti guariti, ieri 759. In totale in Italia dall’inizio dell’epidemia sono guarite 166.584 persone.

Ricoverati: prosegue il calo delle persone ricoverate in terapia intensiva, dove oggi si trovano 283 persone (-4 rispetto a ieri). Con sintomi sono ancora ricoverati 4.729 pazienti, anche in questo caso in calo: -135 rispetto alla giornata di ieri. Mentre in isolamento domiciliare da oggi vi sono meno di 30mila persone, ovvero 29.718: in calo rispetto a ieri di 393.

Malati: calo anche delle persone attualmente positive, nelle ultime 24 ore pari a 532 unità. Ieri era stato di -615. I nuovi contagi, come detto, sono 280. Ieri erano stati 197.

Come al solito dobbiamo analizzare quest’ultimo dato sulla base del rapporto tra tamponi effettuati e casi individuati. E questa è la notizia meno positiva del giorno, perché nelle ultime 24 ore sono stati effettuati meno tamponi: 27.112 a fronte dei 49.478 di ieri. E oggi sono stati individuati più casi. Il rapporto tra tamponi fatti e casi individuati è difatti di 1 malato ogni 96,8 tamponi: 1%. Dunque in rialzo rispetto ai giorni scorsi.

Alessandro Della Guglia