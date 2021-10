Roma, 25 ott – Alitalia in vendita su eBay. Non la defunta compagnia aerea, ovviamente, ma le reliquie o gli oggetti – anche più semplici – appartenuti ad equipaggio e a viaggiatori per decenni di storia.

Alitalia e la nostalgia degli “sciacalli” su eBay

Repubblica la descrive come “uno straordinario mercatino dell’usato sotto il segno della nostalgia”. “Se avete già nostalgia di Alitalia, se desiderate possedere un oggetto che vi ricordi l’ormai ex compagnia aerea, tranquilli: su eBay c’è. E le visite dei compratori alle cose in vendita si sono moltiplicate mentre il vettore nazionale viveva le sue ultime, difficili settimane”.

E i prezzi, in molti casi, sono salati. Il carrello delle hostess arriva a costare 575 euro, i sacchetti per il vomito 12,99 euro. Come poi riporta Tgcom24, la divisa verde di Ettore Bilotta, con cappellino incluso, arriva fino a 1250 euro più 80 di spedizione. E poi “scorrendo lungo la pagina di eBay si trova anche il modellino dell’Airbus A 300 B-4 al prezzo di 600 euro.”

Poi anche “sbucano tra gli annunci oggetti improbabili, quelli che i passeggeri si sono portati via dopo essere scesi dagli aerei e che ora vendono online. Poggiatesta, giubbotti salvagente, una copertina da notte che è finita negli Stati Uniti e ora vale quasi 180 euro. E c’è chi li compra.”

Come dire, allo sciacallaggio del mercato forsennato non c’è mai fine. Sebbene si possa capire, in alcuni casi, la necessità di portarsi a casa un semplice pezzettino di storia. Per illudersi che non sia mai finita.

Alberto Celletti