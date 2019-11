Savona, 24 nov – L’ondata di maltempo che si è scatenata nell’Italia nordoccidentale, colpendo in particolare il ponente ligure, sarebbe all’origine del crollo di un viadotto sull’autostrada A6, nota anche come “La Verdemare” che collega Torino e Savona. La porzione di ponte – di circa 30 metri – crollata, afferente ad una delle corsie della A6, si trova in Val Bormida, all’altezza del’innesto con la A10 a pochi km dal capoluogo di provincia.

Sul luogo sono intervenute alcune squadre Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza l’area e svolgendo le verifiche del caso: non sembra per ora che vi sia alcuna vittima o ferito. Convocata nel capoluogo una riunione d’emergenza con il governatore Giovanni Toti per fare il punto su questa ennesima tragedia che colpisce la Liguria.