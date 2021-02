Roma, 19 feb – Chiudersi nella propria stanza a 14 anni, rinunciando a qualsiasi tipo di relazione con l’esterno: succede a Giovanni – nome di fantasia – 14 anni, che con la Dad e il lockdown ha perso gradualmente la voglia di vivere. Fino a spegnersi e rinunciare alla vita relazionale – che non sia quella mediata da chat e social – alle uscite, a tutte le attività proprie dell’adolescenza. La sua stanza è diventata il suo mondo, da cui esce solo per mangiare e per i bisogni fisiologici. C’è un nome per questa condizione, che nell’ultimo anno sta falciando un sempre maggior numero di teenager: hikikomori, persone che hanno scelto di ritirarsi fisicamente dalla vita sociale, spesso cercando livelli estremi di isolamento e confinamento.

Dad e lockdown hanno annientato la psiche di Giovanni

Il Corriere ha intervistato la madre di Giovanni, che per avere aiuto ha contattato il gruppo di genitori piemontesi dell’Associazione Hikikomori. All’inizio del lockdown, a Dad appena iniziata, Giovanni stava «benissimo», spiega la mamma. «Prima della pandemia era entusiasta, andava a scuola volentieri, la pagella è andata molto bene», racconta. «Con il secondo quadrimestre è arrivato il primo lockdown, ma l’abbiamo preso tutti un po’ sottogamba perché non sapevamo a cosa saremmo andati incontro. Poi è arrivata subito l’estate e non ci abbiamo più pensato».

I problemi sono iniziati con il nuovo anno scolastico. «E’ tornato a scuola, in seconda, ed era contento, ma da fine ottobre è stata di nuovo chiusa. Più passavano i mesi e i giorni, più rimaneva a casa e più sentiva la difficoltà e la paura di tornare a scuola. Quest’anno è andato tutto male». Fino ad abbandonare la Dad. «Non ha nemmeno voglia di seguire le lezioni online. In realtà molti ragazzi si collegano e poi non ascoltano, la Dad non serve. È una cosa che diciamo tutti noi genitori, i ragazzi non seguono e fanno altro».

Mille scuse pur di non uscire di casa