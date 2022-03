Insomma, il burqa al David è stato percepito come un tale obbrobrio da spingere Eike Schmidt, direttore delle Gallerie degli Uffizi, a pronunciarsi sulla questione. E a spiegare a Nardella quello che un sindaco dovrebbe sapere già di suo: «Le statue nei musei e sulle piazze delle nostre città hanno un forte valore non solo artistico ma educativo, poetico, identitario, di incoraggiamento individuale e collettivo», ha infatti dichiarato all’Adnkronos, aggiungendo che, trattandosi di simboli, già «vestirli o tatuarli con proiezioni di loghi commerciali o di messaggi politici falsa il loro senso e nolente o volente li banalizza, spesso ridicolizzandoli». Figuriamoci, quindi, coprirli: «ciò equivale a una censura, e pertanto si oppone ai fondamenti della società libera». Ma ai dem la «società libera», l’abbiamo visto in questi due anni, non piace particolarmente, a meno ché non ci sia da sfilare per qualche Gay pride, abortire o affittare degli uteri: in quel caso vale tudo.

Di fronte alle dichiarazioni di Schmidt, dunque, Nardella obtorto collo ha annunciato che «il drappo nero sarà tolto sabato». Ma con un avvertimento: «Niente commenti offensivi». Solo al sindaco fiorentino, infatti, è concesso offendere: il buon gusto, l’arte, l’eccellenza italiana, la libertà, e perché no — anche il popolo ucraino.

Cristina Gauri