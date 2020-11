Cremona, 12 nov – Non paghi venirci a spiare nelle case, di rincorrerci con i droni, di multare vecchietti seduti a leggere il giornale o donne che si abbassano la mascherina per far leggere il labiale alle amiche non udenti, le forze dell’ordine scendono in campo monitorando severamente anche le nostre boutade sui social. Che la gente sia esasperata e ogni tanto «sbrocchi», arrivando magari a scrivere commenti sopra le righe, a loro interessa poco.

Denunciato a piede libero

Lo ha appreso a proprie spese un signore di 49 anni di Rivolta d’Adda, provincia di Cremona, che i ligi tutori dell’ordine hanno denunciato a piede libero per aver istigato, in un commento sul Facebook, a disobbedire alle restrizioni previste dall’ultimo Dpcm firmato dal premier Conte. La denuncia è avvenuta sulla base dell’articolo 415 del Codice Penale, che punisce chi incita a contravvenire alle leggi di ordine pubblico. Ora il «rivoltoso» rischia una condanna tra i sei mesi e i cinque anni.

A procedere sono stati i carabinieri della Stazione di Rivolta d’Adda, impegnati in un’operazione di severo monitoraggio del web, con tutta probabilità «spulciando» i commenti sui gruppi cittadini e sulle pagine dei quotidiani locali a caccia di qualche boutade un po’ troppo ribelle. L’uomo aveva commentato un post inerente alle recenti chiusure di locali pubblici effettuate proprio dalla stazione carabinieri di Rivolta, «inneggiando alla disobbedienza sociale alle stesse norme».

Colpirne uno…

Poco è importato ai militari dell’Arma che l’uomo non fosse un pericoloso sovversivo, ma semplicemente un cittadino furibondo per misure che stanno mettendo in ginocchio l’economia e riducendo alla fame gli italiani. Colpirne uno per educarne cento, quindi. Scommettiamo che, appresa questa notizia, ora i concittadini dell’incauto signore ci penseranno due o tre volte prima di esternare il proprio dissenso verso le restrizioni previste dall’ultimo Dpcm. Basta poco per ridurre al silenzio tutti quanti.