Per il giudice, si legge nella sentenza, «è evidente come non sussista alcun obbligo giuridico, per il privato che si trovi sottoposto a controllo nelle circostanze indicate, di ‘dire la verità’ sui fatti oggetto dell’autocertificazione sottoscritta». Secondo il gup, poi, sono assenti una norma specifica sull’obbligo di verità nelle autocertificazioni relative alle misure anti Covid e una legge che preveda l’obbligo di compilare un’autocertificazione in questi casi. Inoltre, è anche incostituzionale sanzionare penalmente «le false dichiarazioni» di chi ha scelto «legittimamente di mentire per non incorrere in sanzioni penali o amministrative».

Cristina Gauri