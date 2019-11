Pistoia, 25 nov – Don Massimo Biancalani non sa più cosa inventarsi. Se non fosse per la toga verrebbe quasi da pensare che si tratti di un troll, un Gianmarco Saolini in versione clericale. E invece no, don Biancalani non lo fa con ironia, lui è davvero la rappresentazione più estrema e goffa del buonismo stile Boldrini. E così tra una foto profilo con l’effige di Carola Rackete e un attacco a Salvini, tra un abbraccio a qualche ragazzone del Gambia e un invito alla Boldrini, ecco che il sacerdote di Vicofaro ha pensato bene di trasformare Bella Ciao in una sorta di inno liturgico. Da cantare tutti insieme in chiesa tenendosi per mano.

“Partigiani d’amore e d’umanità”

“Vangelo e Costituzione, per diventare partigiani d’amore e d’umanità”, scrive don Biancalani a commento del video pubblicato sul suo profilo Facebook. Del resto il don famoso per essere un fanatico dell’accoglienza a tutti i costi lo aveva annunciato da giorni, beccando si stavolta anche il richiamo della diocesi di Pistoia: “Nelle celebrazioni liturgiche non si possono eseguire canti inadeguati alla liturgia, come del resto il buon senso dovrebbe già far capire. E’ un comportamento provocatorio assolutamente inopportuno”.

Centinaia di commenti contro don Biancalani

Ma la boutade di don Biancalani non ha fatto arrabbiare solo la diocesi di Pistoia, ma anche molti fedeli che per via del suo oltranzismo non frequentano più la chiesa di Vicofaro. Sotto il post su Facebook ci sono una valanga di commenti quasi esclusivamente negativi. Sono quasi cinquecento. Ne riportiamo uno, scritto da un utente che non sembra proprio un feroce salviniano: “Ti sostengo sempre e condivido in pieno il tuo impegno per gli ultimi, ma questo spettacolo lo trovo triste e fuori luogo. Da confratello, ti esorto a lasciare stare la politica e di vivere e annunciare solo il Vangelo in obbedienza al Vescovo e al Santo Padre”. Un consiglio pieno di buonsenso. Peccato che don Biancalani non lo ascolterà.