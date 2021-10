Roma, 21 ott — E’ bufera su di un post pubblicato su Facebook dalla Garante dei detenuti di Ivrea (Torino), Paola Perinetto: si tratta, per la precisione, di un meme in cui Mario Draghi viene associato all’ex terrorista Cesare Battisti.

Draghi paragonato a Battisti in un meme

Il post incriminato consta di due fotografie (una dell’ex Pac, l’altra del presidente del Consiglio in carica) accostate. In effetti la somiglianza tra i due è impressionante. Ma a fare scalpore è la didascalia corredata: «Nella foto possiamo osservare un caso di estrema somiglianza. Uno è un criminale senza scrupoli. L’altro è Cesare Battisti». Un meme che ultimamente sta girando parecchio e che la dice lunga sul malcontento che una certa parte della popolazione nutre nei confronti dell’operato del premier Draghi. Tanto da paragonarlo a un delinquente, come per l’appunto era Battisti. Il post della Perinetto, nota attivista schierata contro l’uso del green pass, non è passato inosservato. Un semplice meme, che ora le potrebbe costare la carriera.

Interviene il Garante nazionale