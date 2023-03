Roma, 15 mar – E’ morto Pierluigi Concutelli. L’ex membro di Ordine Nuovo, condannato all’ergastolo per l’omicidio del giudice Vittorio Occorsio, avrebbe compiuto 80 anni a giugno. Concutelli ha trascorso quasi metà della sua vita in carcere ed era malato da tempo, nel 2009 fu infatti colpito da una grave ischemia cerebrale.

Morto Pierluigi Concutelli, era malato da tempo

Nel 2011 Concutelli aveva ottenuto la sospensione condizionale della pena per motivi di salute. Tuttavia nel 2015 fece scalpore la decisione del tribunale di sorveglianza di negargli la libertà, costringendolo a rimanere in regime di detenzione domiciliare a 71 anni e malgrado le sue gravi condizioni di salute. Nella sentenza 41184 la Cassazione specifica infatti che per ottenere la libertà condizionata è necessario il “ravvedimento”, ma Concutelli non si sarebbe mai “ravveduto” prendendo le distanze dal suo passato.

La Redazione