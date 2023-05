Chiara Francini legge un estratto del suo quinto romanzo, Forte e chiara (Rizzoli), in cui si occupa della categoria a cui appartiene la neo eletta segretaria del Partito democratico, Elly Schlein: «I sinistri sono delle persone nate ricche, borghesi, che vorrebbero essere poveri per sembrare intelligenti. Ai sinistri non interessa nulla di Berlinguer, dei diritti, del teatro, delle minoranze, della cultura, a loro interessa solo apparire di sinistra e quindi dalla parte del giusto perché nulla ti arricchisce più della povertà. I sinistri sono come quelli che sputano in aria e ti vogliono spiegare che piove. Sono così ossessionati dall’apparire pauperistici che pur abitando in palazzetti con dei Botero attaccati a i muri spesso dormono nelle dependance della servitù…».

Bianca Berlinguer esterrefatta, Vittorio Sgarbi ridacchia sotto i baffi, ma insomma, si poteva fare qualcosina di meglio. Un’analisi non troppo lucida, tagliata un po’ con la motosega, che procede per luoghi comuni raffazzonati e cuciti alla bell’e meglio, ma che sicuramente avrà accontentato i palati non troppo raffinati degli «orfani di influencer destrorsi» all’ascolto del programma Rai.