Roma, 28 ago – Pippo Franco scende in campo a Roma: correrà nella lista personale di Enrico Michetti, candidato sindaco per il centrodestra.

Pippo Franco per Michetti

Pippo Franco re indiscusso del Bagaglino e con un passato abbastanza vitale in politica, oggi ha 80 anni, correrà nella lista personale di Enrico Michetti. “Voglio rilanciare la cultura di Roma”, dice. Fare l’assessore? Perché no: “Beh certamente il mio indirizzo è quello, un indirizzo artistico, sono stato anche pittore e ho fatto il liceo artistico. Come assessore posso pure essere d’aiuto”. E alla domanda che lo interroga sul fatto se “è di destra” o no replica: “Mi ha convinto la proposta di Michetti”.

Non è la prima volta …

Pippo Franco, nel “lontano” 2006, si è già candidato con il Centro destra per il Senato nella lista della Democrazia Cristiana per le Autonomie come capolista nella circoscrizione Lazio. La lista, nonostante il sostegno pubblicamente dichiarato di Giulio Andreotti, ottiene nel Lazio solo lo 0,7% e pertanto l’attore non viene eletto. Testimonial ufficiale dell’associazione di volontariato dei City Angels dal 2009, l’attore ottenne 205 voti alle primarie interne di Fratelli d’Italia per l’elezione del sindaco di Roma del 2013. A Roma, comunque, Pippo Franco non è l’unico vip a “scendere in campo”: per Virginia Raggi si è schierata ad esempio Nadia Bengala, ex Miss Italia ed ex valletta di Ok il prezzo è giusto. Per Gualtieri si è allacciato gli scarpini l’ex terzino della Roma Ubaldo Righetti mentre, sempre in tema calcistico, per Michetti un giallorosso che si è candidato è Antonio Di Carlo.

Ilaria Paoletti