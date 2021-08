Roma, 28 ago – Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, incontra il premier ungherese Viktor Orban a Roma: “La comunità internazionale si faccia carico dei profughi dell’Afghanistan sostenendone l’accoglienza nei Paesi limitrofi”.

Meloni e Orban, incontro a Roma

Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia e presidente dei Conservatori europei ha incontrato questa mattina a Roma il primo ministro ungherese Viktor Orbán, che si trova in Italia per alcuni giorni di ferie e anche per partecipare al meeting della rete internazionale dei legislatori cattolici (ICLN). “In un clima di cordialità i due leader, accompagnati rispettivamente dal Ministro per la Famiglia e Vice Presidente di Fidesz Katalin Novak e dal responsabile Esteri di FdI Carlo Fidanza, si sono confrontati sui principali argomenti di attualità” si legge nella nota diffusa oggi da Fratelli d’Italia.”Particolare attenzione è stata dedicata all’Afghanistan, alle conseguenze della disastrosa gestione Biden e alla gestione dei flussi di profughi che potrebbero generarsi”.

La questione Afghanistan

“Meloni e Orbán” si legge ancora nella nota “hanno condiviso la necessità che la comunità internazionale si faccia carico di questi rifugiati sostenendone l’accoglienza nei paesi limitrofi, senza gravare ulteriormente sull’Europa, e sulla necessità di vigilare attentamente sulle possibili infiltrazioni terroristiche”. “Il confronto si è poi concentrato sulla gestione della pandemia e sulle ricette per la ripresa economica, che a detta dei due leader sarà quanto più significativa quante più risorse saranno destinate a sostenere le imprese, anziché dilapidate in misure assistenziali”.

I complimenti della leader FdI a Orbàn

Giorgia Meloni si sarebbe “complimentata con Orbán per i significativi successi della politica economica ungherese, che sta vivendo una fase di crescita senza precedenti negli ultimi 30 anni”. “L’occasione è stata importante anche per ribadire la stretta collaborazione tra Fidesz, Fratelli d’Italia e i Conservatori europei nel perseguire l’obiettivo comune del rafforzamento della Destra europea, nel nome del rispetto delle sovranità nazionali, della difesa della famiglia naturale e dell’identità cristiana, dell’economia sociale di mercato”, conclude la nota del partito di Giorgia Meloni.

Ilaria Paoletti