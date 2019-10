Arezzo, 23 ott – Lo avevano escluso dalla gita scolastica a causa del rendimento scadente, e successivamente gli avevano interdetto l’accesso alla scuola. Lui ha aspettato dodici anni e alla fine ha portato in tribunale il liceo Città di Piero della Francesca di Sansepolcro. Risarcimento chiesto: 400mila euro. Per Endri Begaj, 32enne albanese all’epoca 20enne, quell’esclusione fu talmente traumatica e lo fece sentire al tal punto discriminato da condizionargli successivamente la vita, a tal punto da essere allontanato dal liceo stesso. Begaj con l’avvocato Gabriele Magrini è riuscito a ribaltare in corte d’appello a Firenze la situazione processuale. Lo rivela il Corriere di Arezzo.





Come stabilito dai giudici, il caso dovrà essere trattato nel merito dal tribunale civile ordinario, e non da quello amministrativo. La prima udienza e fissata nel 2020. Intanto la scuola e al ministero, costituitesi controparti dell’ex studente, sono costrette a pagare le spese legali, sempre come stabilito dalla recente sentenza. Del caso Sansepolcro, all’epoca, ne parlò tutta Italia, e venne pure fatta una interrogazione parlamentare. Gli insegnanti motivarono l’esclusione dalla gita ad Amsterdam con l’opportunità che il giovane, uno studente lavoratore, rimanesse a casa a studiare per recuperare nelle materie dove aveva voti insufficienti. Dopo le sue proteste gli ispettori della direzione scolastica regionale gli avevano dato ragione, con una relazione di quindici pagine nella quale suggerivano a preside e docenti di «chiedergli scusa». Endri non fu comunque ammesso alla maturità. Successivamente, trovatasi al centro della bufera mediatica, la dirigenza della scuola si rifiutò di riaprire le porte allo studente, anche in presenza di una diffida dell’ufficio scolastico regionale. Ora i giudici stabiliranno se vi sia stata violazione o meno di un diritto costituzionale. L’ex liceale è diventato un uomo ma non ha dimenticato ed esige che qualcuno paghi.

Cristina Gauri