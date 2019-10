Roma, 23 ott – Il conservatorismo, malattia infantile del sovranismo: se avessimo un Lenin tra le nostre file, scriverebbe probabilmente un libello con questo titolo. Gli interventi dal palco di piazza San Giovanni, sabato scorso, confermano la diagnosi, il che peraltro non deve indurre ad esagerare le critiche nei confronti dei partiti d’opposizione (così come Lenin non cessò d’altronde di essere comunista dopo aver deplorato le insane tendenze all’estremismo dei suoi compagni). Intendiamoci, il discorso conservatore, da Burke a Prezzolini (da vecchio, perché da giovane era di tutt’altra pasta), è un filone sicuramente nobile del pensiero europeo e molti dei suoi argomenti sono degnissimi di figurare nell’arsenale metapolitico sovranista. L’idea generale di un arroccamento su posizioni difensive, la sensazione di dover proteggere qualcosa della società attuale costituisce invece un errore esiziale.





“Buonsenso” come unica risposta sovranista

Prendiamola larga, come al solito. Il nucleo centrale dell’ideologia globalista, il suo motore filosofico, è certamente costituito dalla decostruzione, ovvero dalla sistematica delegittimazione di ogni criterio sociale, politico o culturale dato per scontato. Non è un caso se, negli ultimi anni, le principali discussioni ideologiche abbiano riguardato concetti apparentemente banali, intuitivi, eppure messi costantemente in discussione dall’intellighenzia globalista: padre e madre, uomo e donna, italiano e straniero… La risposta dei sovranisti a questo attacco è stata una sola: il “buonsenso”. E funziona, nel breve periodo, nello spazio di un talk show o di uno status sui social. Mettete Matteo Salvini in un confronto pubblico con Michela Murgia e il primo vincerà sistematicamente a colpi di battute e sarcasmo: “Adesso per capire cos’è un maschio e cos’è una femmina serve un convegno di professoroni…”. Ovvio che funzioni, logico che il messaggio passi all’uomo comune, che guarda ai decostruzionisti come a degli alieni.

Alla decostruzione si risponde con la ricostruzione

Se si resta sulla ricerca del consenso immediato, della battuta fulminante con cui fare share o il pieno di like, e magari vincere un’elezione, tutto questo basta. Se si vuole vincere una sfida più grande e più ambiziosa, ribadire l’ovvietà di certe categorie non basta più. Anche perché più passano gli anni e più si avrà a che fare con un elettorato sempre più forgiato dai riflessi “pop” del decostruzionismo e a cui sarà sempre più difficile far digerire la famiglia del Mulino Bianco come massimo orizzonte esistenziale e politico.

L’unica possibile sfida alla decostruzione non è la custodia gelosa delle rovine che essa lascia, ma la ricostruzione. Ed è una ricostruzione che assume i tratti di una nuova fondazione. Dopo decenni di “Gli italiani non esistono” (Il Corriere della Sera), di “Contro l’identità italiana” (Christian Raimo) non sarà più possibile parlare dell’Italia, dell’italianità, degli italiani come qualcosa di scontato, non bisognoso di spiegazioni. Bisognerà reinventare una nazione. Dopo il bombardamento gender, le miriadi di “studi americani” che spiegano che i generi sono soprabiti della personalità intercambiabili a piacimento, dopo i mille vip costretti a stare a galla nello showbiz con quotidiane dichiarazione di fluidità sessuale non potremo mai più tornare alla reclame sull’uomo che non deve chiedere mai. Il buonsenso ha il fiato corto. La vera sfida da vincere è quella sul ridare un senso al mondo. I sovranisti ne saranno all’altezza? Rispondere è inutile: al momento, abbiamo solo loro.

Adriano Scianca