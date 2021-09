Locri, 30 set – L’ex simbolo dell’accoglienza ed ex sindaco di Riace Mimmo Lucano è stato condannato a 13 anni e due mesi di carcere per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. E per illeciti in relazione ai progetti di accoglienza agli immigrati. Una condanna molto più dura peraltro di quanto chiesto dalla procura di Locri. Come è noto, Mimmo Lucano nel 2018 è stato indagato per il sistema criminale di sfruttamento degli immigrati che c’era dietro il “paese dell’accoglienza”. Lucano era sotto processo anche per abuso d’ufficio, truffa, falsità ideologica, turbativa d’asta, peculato e malversazione a danno dello Stato. Per l’ex sindaco di Riace il procuratore capo Luigi D’Alessio e il pm Michele Permunian avevano chiesto una condanna a 7 anni e 11 mesi. Ma i giudici hanno ritenuto la condotta di Lucano ancora più grave, quasi raddoppiando la pena.

L’ex sindaco di Riace Mimmo Lucano condannato a 13 anni e due mesi per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina

Secondo la sentenza di primo grado, il modello Riace in realtà era un sistema criminale che lucrava sugli immigrati invece di aiutarli. L’ex sindaco era accusato di essere il promotore di un’associazione a delinquere che aveva lo scopo di commettere “un numero indeterminato di delitti (contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica e il patrimonio), così orientando l’esercizio della funzione pubblica del ministero dell’Interno e della prefettura di Reggio Calabria, preposti alla gestione dell’accoglienza dei rifugiati nell’ambito dei progetti Sprar, Cas e Msna e per l’affidamento dei servizi da espletare nell’ambito del Comune di Riace”.

L’avvocato difensore ex sindaco di Milano Giuliano Pisapia si straccia le vesti: Accanimento terapeutico della pubblica accusa”

Dal canto loro, gli avvocati difensori di Lucano, Andrea Daqua e l’ex sindaco di Milano Giuliano Pisapia, parlano di “accanimento terapeutico” della pubblica accusa. Secondo Pisapia, l’ex sindaco di Riace avrebbe agito da “rappresentante dello Stato e interprete della Costituzione quando lo Stato era assente” e incapace di dare assistenza e riparo ai profughi che a centinaia sbarcavano sulle coste calabresi durante l’emergenza Mediterraneo. Se da sindaco “è andato oltre” le sue facoltà, non è stato certo “per il potere, ma perché ci credeva ed era giusto, perché lo chiede la nostra Costituzione”, ha detto Pisapia. Ma non ha convinto i giudici.

L’ex sindaco di Riace è candidato alle regionali a sostegno di De Magistris. Ma per lui scatta la Severino

Una sentenza che ora impatta anche sulle regionali. Lucano infatti è capolista di “Un’altra Calabria è possibile”, a sostegno dell’ex pm ed ex sindaco di Napoli, Luigi De Magistris. Tuttavia, se venisse eletto, in applicazione della legge Severino, l’ex campione dell’accoglienza osannato dalla sinistra immigrazionista, non potrebbe ricoprire la carica. Sarebbe immediatamente sospeso, in virtù della condanna appena ricevuta.

Adolfo Spezzaferro