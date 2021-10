Roma, 5 ott — Un down di quasi sette ore, il più lungo che la giovane storia dei social abbia mai registrato: ieri per i social di Zuckerberg ovvero Facebook, Instagram, e l’app di messaggistica istantanea Whatsapp è calato un sipario di silenzio — dalle 17,30 circa fino a dopo mezzanotte — che ha spento le luci sul mondo della comunicazione globale. Paralizzando di fatto politica, informazione, divulgazione, lavoro, dibattiti su scala mondiale e molto altro. Ridevano e si sfregavano le mani i patron delle altre app: Twitter, Telegram, TikTok (di cui ormai Instagram è un mero succedaneo), diventate rifugium peccatorum degli orfanelli social colpiti dal blackout. Un fatto è certo: se si ingolfano i server di Zuckerberg, si silenzia mezzo pianeta Terra. E va in fumo un oceano di quattrini.

Facebook e i social di Zuckerberg down: la spiegazione

Si è reso necessario l’intervento fisico di una squadra di tecnici che hanno resettato manualmente i server del data center di Santa Clara per rimettere in moto la rete su cui si basano i servizi offerti dalle tre piattaforme. Stamattina è arrivata la spiegazione ufficiale del blackout. Il «buco nero» dei tre social è stato provocato da« modifiche alla configurazione dei router che coordinano il traffico di rete tra i suoi centri dati». Lo ha comunicato in un post il vicepresidente delle infrastrutture di Facebook, Santosh Janardhan. «Questa interruzione del traffico di rete ha avuto un effetto a cascata sul modo in cui comunicano i nostri centri dati, bloccando i nostri servizi».

In soldoni: Facebook e gli altri servizi sono stati «tagliati fuori» dal web. Questo perché i computer convertono siti web come Facebook.com in indirizzi numerici (IP), tramite un sistema che ricorda la rubrica di un telefono. «Il problema interno che si è verificato in Facebook — spiega al NYT John Graham-Cumming, chief technology officer di Cloudflare — è stato l’equivalente del rimuovere i numeri di telefono degli utenti dai loro nomi in rubrica, rendendo impossibile chiamarsi». È come se tutto d’un tratto fossero spariti i percorsi che permettono agli utenti di accedere ai server di Facebook.

Le ripercussioni del blackout

Il blackout ha avuto ripercussioni sociali, economiche e politiche — il dibattito, dal livello locale in su, si gioca tutto sulle piattaforme social — ovunque nel mondo. L’intero sistema Facebook è letteralmente sparito nel nulla, compresa la connessione alle mail e al sito Facebook.com. Basti pensare all’enorme danno arrecato a tutte quelle imprese abituate a a comunicare direttamente via Facebook. Una perdita mondiale di 160 milioni di dollari per ogni ora di interruzione: è quanto stimato dall’agenzia Bloomberg. Le conseguenze hanno investito lo stesso personale di Facebook, che non riusciva a entrare nei suoi stessi uffici perché il blackout aveva inghiottito anche il sistema di sicurezza interna dell’azienda. Compreso quello di riconoscimento dei badge dei dipendenti.