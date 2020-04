Pistoia, 19 apr – Una violenta rissa in stile Far West si è verificata nel primo pomeriggio di oggi presso il centro di accoglienza di Vicofaro (Pistoia) tra due immigrati ospiti di don Biancalani. La causa scatenante è stata il ritorno nel centro di un ex-ospite, da pochi giorni trasferito in un’altra struttura cittadina, che ha voluto riprendere possesso della sua ex-stanza scatenando le ire dell’attuale ‘inquilino’.

I due hanno così cominciato a picchiarsi, utilizzando anche pezzi di ferro, nel piazzale della parrocchia. Richiamati dal rumore, alcuni residenti si sono affacciati dalle loro abitazioni e hanno cominciato a filmare la scena ricevendo insulti e minacce da parte degli immigrati che assistevano alla rissa. I due protagonisti, entrambi sanguinanti, sono successivamente stati portati in ospedale. Per uno dei due è stata attivata la profilassi per sospetto Covid19, avendo temperatura corporea superiore ai 37 gradi, mentre l’altro è già stato dimesso con prognosi di otto giorni. Al momento non risulta che i Carabinieri, intervenuti sul posto, abbiano effettuato alcun arresto.

Situazione fuori controllo

Solo pochi giorni fa al centro di Vicofaro era arrivata una donazione di 20mila euro da parte di Papa Francesco con tanto di complimenti per “l’impegno nel sostenere l’accoglienza dei fratelli migranti”. Tra i primi a commentare l’accaduto il portavoce locale di CasaPound Lorenzo Berti, da sempre in prima linea per chiedere la chiusura del centro: “Siamo arrivati ad un punto di non ritorno, la situazione del centro è ormai chiaramente fuori controllo e le istituzioni locali devono intervenire. Sindaco e Prefetto – tuona Berti – devono immediatamente chiudere una struttura che nel giro di qualche anno ha trasformato una delle zone più tranquille della città in un ghetto ostaggio di immigrati violenti”.

Alessandro Della Guglia