Ferragni, guai senza fine: anche la Coca Cola la abbandona

Roma, 5 gen – Passati i festeggiamenti natalizi e l’euforia di Capodanno, il caso Ferragni torna agli onori di cronaca. A nulla sembrerebbero essere servite le lacrime e le scuse milionarie di Chiara Ferragni in seguito allo scandalo della truffa legata al “Pandorogate” e alle uova di Pasqua. Infatti, come riportato da Repubblica, anche Coca Cola avrebbe bloccato lo spot in programma con l’influencer il quale sarebbe dovuto partire dalla fine di gennaio sui teleschermi nazionali. Dopo Safilo, un’altra grande azienda avrebbe così deciso di abbandonare la moglie di Fedez per le proprie strategie di marketing.

La nota di Coca Cola sulla Ferragni

Nonostante queste indiscrezioni, al momento la grande multinazionale non ha rilasciato alcuna comunicazione riguardo al cessato impegno di lavoro con l’imprenditrice. Anche dalle parti dell’entourage Ferragni si è preferito il silenzio più assoluto sulla questione. “Abbiamo lavorato con Chiara in Italia nel 2023, anche per alcune riprese tenutesi lo scorso dicembre. Al momento non prevediamo di usare questi contenuti“. Queste le uniche parole da parte di Coca Cola.

L’attacco del Codacons

In seguito alla fuga da parte del colosso del beverage il Codacons torna all’attacco contro la regina italiana dei social. L’associazione dei consumatori ha diramato una nota infuocata nella quale si scaglia contro tutte quelle società legate al marchio Ferragni che non dovessero attivarsi nella tutela degli interessi dei consumatori: “Stiamo studiando la possibilità di un boicottaggio internazionale dei loro prodotti, in collaborazione con le associazioni dei consumatori europee con cui abbiamo avviato i primi colloqui”. Il comunicato ha poi continuato: “Ora tutte le altre aziende che hanno contratti di sponsorizzazione con influencer famosi devono adottare analoghe misure o scatteranno inevitabili provvedimenti da parte dei consumatori”.

Andrea Grieco