Roma, 14 set – Se in ogni leggenda c’è un pizzico di verità, è altrettanto vero che non sempre i proverbi sono azzeccati. Ad esempio oggi abbiamo scoperto che sbagliando non si impara affatto, almeno se a commettere il grossolano strafalcione è tal Filippo Rossi. L’inventore della “buona destra” (mai trovata fu più stucchevole e inutile) dopo aver scambiato Silvia Romano per Mia Khalifa, ci casca di nuovo. Non sappiamo se il maldestro buondestro abbia una particolare passione per l’ex pornostar libanese, sta di fatto che ogni tanto vede bene di pubblicarne a sproposito una foto su Facebook e collezionare di conseguenza figuracce.

Il buondestro ci ricasca

Questa volta Rossi ha postato un meme accusando gli avversari politici di aver diffuso una vergognosa fake news. Anche i sassi avrebbero colto l’ironica dell’immagine realizzata dalla pagina satirica Inps per la Famiglia Tradizionale. Ritrae infatti una ragazza reduce da un intervento al naso, con il pollice alzato e la scritta: “Sta bene: l’attivista toscana Maria Califfi (sez. Pontedera) vilmente attaccata dai centri sociali, solo qualche contusione ed un naso rotto. E questi sarebbero quelli democratici??? Vergogna!!!”. Nel meme compare il simbolo della Lega ma con tutta evidenza è uno scherzo, che il buondestro non ha colto. Difatti ha pensato bene di metterlo al fianco dell’immagine originale di Mia Khalifa scrivendo: “A sinistra l’attrice Mia Khalifa subito dopo un intervento di rinoplastica. A destra Maria Califfi, una ‘attivista toscana aggredita dai centri sociali’. In una foto sola tutto lo schifo salviniano”.

Granchi allo sbaraglio

Eh sì, davvero terribile, peccato fosse una bufala e Rossi abbia preso un colossale granchio. Ma a proposito di granchi va detto che almeno da loro il buondestro ha imparato qualcosa: a compiere repentine marce indietro. Così dopo essersi indignato di fronte a questo meme satirico, puntando il dito contro “lo schifo salviniano”, accortosi del macroscopico scivolone ha deciso di rimuovere il post. Stessa arguta mossa che decise di compiere con la foto di Silvia Romano alias Mia Khalifa. Un genio incompreso.

Alessandro Della Guglia