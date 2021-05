Roma, 19 mag – E’ ufficiale: per la finale di Coppa Italia di questa sera tra Atalanta e Juventus il coprifuoco scatterà a mezzanotte. La deroga vale esclusivamente per gli spettatori del Mapei Stadium di Reggio Emilia che potranno tornare a casa senza assembramenti dopo la partita. Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato l’ordinanza.

L’ordinanza per evitare assembramenti post-partita: coprifuoco a mezzanotte

La Lega Serie A comunica infatti che, “al fine di consentire il regolare deflusso del pubblico ed evitare la formazione di assembramenti nei punti di uscita dall’impianto “Mapei Stadium” di Reggio Emilia”, il ministro ha firmato un’ordinanza, valida esclusivamente nella giornata di oggi e in relazione allo svolgimento della finale di Coppa Italia “TIM Vision 2020/2021” che si terrà a Reggio Emilia, per posticipare l’inizio del limite orario agli spostamenti (cosiddetto coprifuoco) alle ore 24. Per il resto d’Italia vale il coprifuoco alle 23.

Per la prima volta dal lockdown tornano i tifosi allo stadio

Una curiosità. Dal 2008, quando la finale di Coppa Italia tornò alla gara ”secca”, la partita che assegna il secondo trofeo nazionale per ordine di importanza, dopo lo scudetto e prima della SuperCoppa, si era sempre giocata a Roma. Quest’anno, però, anche per via dei lavori che la Federcalcio farà all’Olimpico in vista degli Europei, la finale si giocherà a Reggio Emilia, città del Tricolore (dove per la prima volta, il 7 gennaio 1797, sventolò la nostra bandiera). La sfida tra Atalanta e Juventus, tra l’altro, segnerà anche il ritorno sugli spalti del pubblico. E’ la prima volta dopo il lockdown dello scorso anno, con 4.200 tifosi sugli spalti (il 20% della capienza). La partita sarà trasmessa in diretta su Rai1, con collegamento subito dopo il Tg1, alle 20.35. La telecronaca della partita sarà di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro. Calcio d’inizio alle 21.

Ludovica Colli